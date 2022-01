É possível tornar a poupança uma rotina através de um planejamento financeiro adaptado à sua situação atual e às suas metas em longo prazo.

Poupança: controle suas metas pessoais de forma planejada

Muitas pessoas negligenciam a necessidade da poupança por conta de diversos fatores que implicam em seus hábitos de consumo, dificultando um fluxo positivo, de modo não se torna possível guardar valores contínuos.

Entretanto, é possível flexibilizar a poupança como um hábito para que você possa corroborar um planejamento financeiro adaptado. Dessa forma, você deve analisar sua situação atual e entender o que pode ser modificado, ainda que seja algo resolutivo apenas em longo prazo.

Faça trocas econômicas

Dessa maneira, você pode realizar pequenas trocas que sejam econômicas. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção de cartão de crédito isento de tarifas; bem como você pode realizar o mesmo tipo de troca referente à sua conta bancária.

As fintechs e a ausência de tarifas

Já que as fintechs oferecem serviços bancários qualificados com isenção de anuidade e de outras taxas pertinentes à prestação de serviços. Assim sendo, você estará gerando economia sem abdicar do serviço. Por isso, dentro de um planejamento financeiro adaptado você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança.

Alimente o hábito de poupar

Certamente, o seu fluxo financeiro será algo resolutivo apenas em longo prazo. Entretanto, é muito importante que você direcione valores (ainda que sejam baixos), pois você estará criando um caminho mental que será de grande valia para que você crie um relacionamento positivo com o seu dinheiro.

Além disso, também é pertinente que você faça trocas viáveis na sua rotina e analise os seus hábitos referentes a seu custo fixo, verificando o que pode realizar como ação para gerar economia doméstica.

Não abdique de um controle financeiro

Certamente, é relevante que não abdique de um controle financeiro, ainda que você tenha que adaptar o seu fluxo atual à sua situação financeira. Visto que, ao negligenciar o planejamento financeiro, você está apenas deixando de registrar os fatos de sua vida financeira. Por isso, realizar esse controle se torna cada vez mais produtivo.

Direcione suas metas pessoais e tenha paciência com o seu processo

Portanto, a ausência de um fluxo financeiro pessoal faz com que você entre em um ciclo de endividamento contínuo e estressante. Por isso, você deve realizar esse controle e ter paciência com o seu processo para que você possa direcionar as suas metas pessoais.