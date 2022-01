Você pode habituar-se a realizar um planejamento financeiro e conceituar a poupança como o resultado de várias modificações na sua rotina.

Poupança: faça mudanças viáveis e flexíveis

É comum que muitas pessoas que estão em uma situação financeira negativa abdiquem do controle de suas finanças. Uma vez que não possuem um valor fixo para a finalidade da poupança.

Não negligencie o seu planejamento financeiro

Entretanto, ao abdicar do seu controle financeiro você está negligenciando uma necessidade atual, já que o planejamento financeiro consiste, de forma sucinta, em você registrar tudo o que ocorre na sua vida financeira. Visto que ao negligenciar esse registro, você está apenas adiando acompanhar algo que já está acontecendo, ainda que a sua situação financeira esteja positiva.

Tenha clareza sobre os seus gastos fixos e variáveis

Portanto, é de grande valia que você tenha clareza sobre os seus gastos fixos e variáveis; de modo que você possa buscar pequenas modificações para que gere economia na sua rotina.

Faça trocas econômicas

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção isenta de tarifas. Visto que as fintechs oferecem cartões diferenciados com programas de cashback. Além disso, você pode realizar essa mesma troca no que diz respeito à sua conta bancária. Sendo assim, você estará gerando economia sem abdicar do serviço. No entanto, dentro de um planejamento financeiro flexível você deve direcionar os valores para sua poupança.

Possivelmente serão valores irrisórios, entretanto, você não deve colocar o seu foco nos valores. Assim sendo, no início do seu plano você deve focar em novos hábitos. Por isso, você pode colocar como meta o fato de modificar seus fluxos considerando a sua rotina e o seu estilo de vida.

Foque em novos hábitos de consumo

Posteriormente, você poderá verificar a viabilidade de direcionar valores fixos para a sua poupança, de modo que você alcance seus objetivos, considerando o curto, médio e longo prazo. Entretanto, a princípio, é fundamental que você coloque o seu foco em seus hábitos para que você obtenha uma relação positiva com o seu dinheiro, considerando um longo prazo.

É importante que você tenha comprometimento e flexibilidade com o seu processo

Certamente essa mudança requer análises e acompanhamentos. Além disso, é importante que você tenha comprometimento e flexibilidade com todo esse processo; já que você pode obter sucesso, ainda que não realize todas as mudanças de maneira linear. Lembre-se de que a autocobrança excessiva pode criar um contrafluxo, de modo que você abandone todo o seu planejamento. Sendo assim, procure equilibrar os seus hábitos de consumo para que você possa modificá-los de modo sustentável.