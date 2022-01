É muito importante direcionar valores para uma poupança, ainda que seja um valor baixo mensalmente. Entretanto, para muitas pessoas a poupança pode ser desafiadora, se você considerar uma situação financeira negativa.

Poupança: flexibilidade no seu processo pessoal

Visto que é comum que muitas pessoas negligenciem a poupança por estarem em uma situação financeira negativa. Entretanto, a poupança pode ser conceituada como um hábito na sua rotina, de modo que você não foque inicialmente em valores e sim no seu comportamento de compra e consumo.

Obtenha um parâmetro da sua real situação financeira atual

Assim sendo, você deve realizar um planejamento financeiro para que você obtenha um parâmetro da sua real situação financeira atual. Para essa finalidade, você pode fazer o uso de ferramentas de gestão para que possa obter clareza sobre os seus custos fixos e os seus custos variáveis.

Metas focadas no seu comportamento de consumo

Dessa forma, você poderá analisar o que pode ser modificado de imediato, bem como, poderá direcionar metas focadas no seu comportamento de consumo em longo prazo. Você pode realizar trocas financeiramente viáveis e direcionar os valores para a sua poupança, ainda que sejam valores baixos.

Você poderá modificar pontos relevantes na sua rotina

Visto que, dessa maneira, você poderá modificar pontos relevantes na sua rotina, o que certamente fará diferença para que se obtenha uma relação positiva com o seu dinheiro.

Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito e sua conta bancária por produtos oferecidos por uma fintech. Haja vista que as fintechs oferecem contas digitais isentas de tarifas, bem como o cartão de crédito sem anuidade.

Dessa maneira, você estará economizando sem abdicar do serviço prestado, entre outras possibilidades imediatas que devem fazer sentido dentro do seu estilo de vida.

Conceitue a poupança como algo fácil na sua rotina

Dessa maneira, você estará criando hábitos financeiramente saudáveis, o que fará com que você questione seus impulsos de compras de maneira natural; de forma que conceitue a poupança como algo fácil na sua rotina. Pois, o que dificulta o planejamento financeiro, na maioria das vezes, é a autocobrança excessiva por um valor elevado para a poupança, logo no início do planejamento.

Entenda o seu processo

Por isso, quando você foca em seus hábitos, você consegue entender melhor o seu próprio processo e consegue adaptar o seu planejamento financeiro; de modo que você direcione melhor suas finanças de maneira flexível, direcionando valores baixos no início de todo esse processo pessoal.