A economia doméstica pode ser um desafio para muitas pessoas, bem como a viabilização da poupança, que pode ser uma consequência de um planejamento financeiro bem elaborado.

Poupança: não abdique do controle de sua rotina

Em uma situação de crise financeira é comum que muitas pessoas se encontrem em uma situação negativa quanto ao seu orçamento doméstico e familiar. Todavia, o planejamento financeiro deve ser feito, ainda que a sua situação orçamentária não esteja favorável.

Para entender essa necessidade, você deve conceituar o fato de que o planejamento financeiro se trata apenas de um registro. Ou seja, você estará apenas registrando o que já acontece na sua rotina, independentemente do seu controle. Sendo assim, é melhor que você faça algum tipo de controle, a continuar alimentando um ciclo pessoal contraproducente.

Você deve separar os seus custos entre fixos e variáveis

Para que você possa iniciar o seu planejamento, você deve separar os seus custos entre fixos e variáveis. Dessa maneira, poderá obter maior clareza sobre suas possíveis ações. São custos fixos os custos referentes à manutenção da sua rotina, como fornecimento de água, energia elétrica, telefone, internet, supermercado etc. De forma sucinta, os demais custos são variáveis.

Analise as possibilidades dentro da sua rotina

Posteriormente, você deve verificar possíveis ações que tornem a sua rotina mais econômica. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção de cartão de crédito isento de tarifas; já que as fintechs oferecem cartões de créditos sem nenhuma anuidade, e ainda oferecem programas diversificados de cashback.

Além disso, você pode também cancelar uma assinatura de TV a cabo e assinar um streaming. Sendo assim, verifique na sua rotina quais são as trocas viáveis, considerando o seu estilo de vida.

Coloque o seu foco nas mudanças do seu comportamento de consumo

Dentro de um planejamento financeiro no qual a sua situação pessoal esteja negativa, você deve focar nas mudanças do seu comportamento de consumo, colocando-as como suas metas iniciais. Não se preocupe em colocar valores fixos na poupança, você deve direcionar todos os valores economizados com todas as suas pequenas trocas. Posteriormente, conforme suas finanças melhorarem, você poderá direcionar valores fixos para a finalidade de poupar.

Entretanto, quando você foca nos seus hábitos, você cria um caminho importante para que a sua relação com o seu dinheiro se torne saudável e sustentável. Por isso, é relevante que você adquira hábitos financeiramente saudáveis e que você não abdique desse controle. Visto que você pode obter sucesso, ainda que todo esse processo não ocorra de forma linear.