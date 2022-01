A poupança pode ser um fator importante, porém, adiado por muitas pessoas. Visto que muitos se encontram em uma situação financeiramente negativa.

Poupança: novos hábitos financeiros sustentáveis e flexíveis

Entretanto, você pode viabilizar uma poupança, ainda que a sua situação financeira não esteja favorável. Uma vez que você pode realizar um planejamento financeiro de uma maneira flexível e adaptável.

Separe seus custos fixos de seus custos variáveis

Separe seus custos fixos de seus custos variáveis para que você possa obter uma espécie de mapeamento sobre suas finanças pessoais.

Faça uso de ferramentas de gestão

Esse mapeamento pode ser feito de forma simples. Você pode fazer uso de ferramentas de gestão, aplicativos, planilhas ou agendas; o mais importante é que você faça um controle de sua rotina e obtenha clareza sobre os seus hábitos atuais.

Tenha cuidado para não criar um novo ciclo de endividamento ao tentar pagar suas dívidas

Não menos importante, caso você se encontre numa situação de inadimplência, é importante que busque por propostas, de modo que você possa viabilizar acordos financeiros. Entretanto, tenha cuidado para não criar um novo ciclo de endividamento ao tentar pagar suas dívidas. Por isso, insira as parcelas programadas no seu planejamento financeiro.

O seu foco deve ser adquirir hábitos sustentáveis financeiramente

A poupança como um hábito pode considerar que você faça trocas financeiramente viáveis para que você tenha um hábito resolutivo, ou seja, você irá guardar valores baixos. Porém, o seu foco deve ser adquirir hábitos sustentáveis financeiramente.

Faça trocas relevantes

Sendo assim, você pode trocar serviços bancários comuns por serviços bancários oferecidos pelas fintechs. Já que as fintechs oferecem cartão de crédito sem anuidade e conta digital com bastante facilidade para a movimentação. Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar de serviço. Além disso, você também pode realizar um planejamento que seja flexível, considerando que você defina as suas metas para curto, médio e longo prazo.

Crie um caminho financeiro funcional e resolutivo

Certamente, você poderá adaptar todo esse plano até que a poupança seja algo orgânico para você. Pois, o mais importante é que você tenha a poupança como algo natural na sua rotina e não como um sacrifício pontual.

Visto que ao entender a poupança como algo possível, você pode criar um caminho financeiro bastante funcional e resolutivo, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo. Portanto, tenha paciência com o seu processo e não desista de obter a poupança com o resultado de novos hábitos financeiros sustentáveis e flexíveis.