Obter uma poupança é o objetivo de muitos brasileiros, principalmente para a maioria dos afetados financeiramente pela crise causada pelo novo coronavírus nos últimos dois anos.

Poupança: o planejamento financeiro pode ocorrer de forma gradual

Entretanto, para que você viabilize uma poupança é necessário que você faça um planejamento financeiro e considere guardar valores de maneira gradual. Visto que muitas pessoas abdicam de uma poupança, ainda que tenham clareza sobre sua necessidade, pois não podem disponibilizar um valor fixo para tal finalidade.

Modifique hábitos financeiramente nocivos na sua rotina

Entretanto, você pode considerar a poupança como um hábito e modificar hábitos que são financeiramente nocivos na sua rotina. Sendo assim, organize suas finanças para que você obtenha uma espécie de mapeamento sobre sua situação orçamentária atual.

Utilize ferramenta de gestão

Faça um registro dos seus gastos e recebimentos, considerando todos os valores. O Trello é uma ferramenta de gestão que pode ser de grande ajuda nesse momento.

Verifique quais são as despesas fixas que podem ser encerradas

Verifique quais hábitos podem ser modificados, bem como, quais são as despesas fixas que podem ser encerradas. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção sem anuidade; ao passo que você pode trocar a sua conta bancária tradicional por uma conta digital.

Dessa maneira, você estará obtendo o mesmo serviço sem que precise pagar tarifas. Visto que as fintechs não cobram taxas dos clientes. Além disso, caso seja viável, cancele algum outro serviço ou diminua o consumo de um determinado produto; sendo assim, há muitas opções para gerar economia doméstica.

Direcione todos os valores economizados para a sua poupança

Também é importante que você direcione todos os valores para a sua poupança; ainda que sejam valores irrisórios. Posteriormente, você poderá ajustar o seu planejamento e direcionar valores fixos para a poupança; bem como para outras finalidades de investimentos. Visto que o mercado de investimentos é bastante abrangente e traz opções interessantes para o investidor que deseja conhecer as opções de renda fixa.

Obtenha a poupança como um hábito e questione os seus impulsos de compra

É interessante que você faça uma análise do seu planejamento periodicamente. Visto que, dessa forma, você poderá verificar quais foram as metas alcançadas e quais são as suas novas metas. Conforme o tempo passar, você poderá obter a poupança como um hábito, passará a questionar seus impulsos de compra e alcançará metas financeiramente maiores, modificando o seu fluxo financeiro, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.