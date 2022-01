O planejamento financeiro pode ser feito de maneira adaptável, de modo que você consiga direcionar uma poupança através de pequenas mudanças em seus hábitos de consumo.

Poupança: planejamento faseado e flexível

Sendo assim, você pode separar seus custos através de ferramentas de gestão. Dessa forma, você poderá obter maior clareza sobre quais são as possíveis mudanças cabíveis na sua rotina.

Analise as possíveis trocas na sua rotina

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tradicional por um cartão oriundo de uma fintech. Visto que as fintechs oferecem excelentes serviços bancários qualificados, com ausência de tarifas. Da mesma forma, você pode realizar essa troca no que diz respeito a sua conta corrente. Sendo assim, você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, ao passo que você pode verificar outras possibilidades de troca no que diz respeito ao seu estilo de vida.

Faça um planejamento financeiro com foco em novos hábitos

Obviamente, os valores obtidos com as pequenas mudanças serão baixos. Entretanto, quando você direciona um planejamento financeiro focado em hábitos financeiramente sustentáveis, você torna esses novos hábitos suas primeiras metas realizadas.

Questione os seus impulsos de compra e obtenha um novo comportamento financeiro pessoal

Por isso, direcione os valores economizados e comemore pequenas mudanças. Certamente esse fluxo atual te dará um novo caminho para que você questione os seus impulsos de compra e obtenha um novo comportamento financeiro pessoal. Você pode realizar esse mapeamento periodicamente e modificar outros comportamentos. Porém, é importante que você faça esse planejamento de maneira faseada para que você não gere uma autocobrança excessiva e acabe por abandonar o planejamento de finanças.

Tenha disciplina e paciência com o seu processo de mudança

Portanto, tenha disciplina e paciência com o seu processo de mudança. Certamente a poupança pode ser um hábito no início, e, posteriormente, você pode diversificar seus investimentos de forma planejada. No entanto, a diversificação do seu investimento pode ser feita posteriormente ao planejamento financeiro, de modo que ele já esteja inserido na sua rotina.

Adquira hábitos sustentáveis financeiramente

Sendo assim, no início de seu processo, coloque os seus novos hábitos como pequenas metas, de modo que você crie um caminho saudável para que a sua relação com o dinheiro seja sustentável em longo prazo.

Além disso, deve redefinir periodicamente o seu planejamento. Visto que você pode alcançar novos desafios, conforme o fluxo pessoal melhorar. Entretanto, lembre-se de que esse processo pode ocorrer de forma não linear. Sendo assim, é importante que você não desista desse objetivo de modificar seus hábitos financeiros. Visto que esse fato pode ser mais resolutivo do que uma mudança radical, porém, pontual e não resolutiva em longo prazo.