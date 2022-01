É possível que você viabilize uma poupança, ainda que você esteja em uma situação orçamentária negativa, entretanto, essa realização requer alguns ajustes e adaptações.

Poupança: planejamento financeiro e metas flexíveis

O planejamento financeiro pode ser feito por todas as pessoas, inclusive por pessoas que estejam financeiramente instáveis. Entretanto, para que você consiga viabilizar uma poupança através de um planejamento financeiro é necessário que faça adaptações.

Registre os seus custos fixos e variáveis

Sendo assim, você deve iniciar o registro dos seus custos fixos e variáveis. Para isso, você pode fazer o uso de planilhas ou anotações em ferramentas estratégicas, como o Trello. Dessa forma, você terá maior clareza sobre a sua situação real.

Faça trocas financeiramente viáveis

Posteriormente, você poderá analisar quais são as possíveis modificações que você pode realizar na sua rotina. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por um cartão de crédito isento de anuidade. Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar de serviço bancário. Visto que através das fintechs é possível que você realize trocas financeiramente viáveis.

Você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança

No entanto, cabe ressaltar que dentro de um planejamento financeiro flexível você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores baixos.

Dessa forma, você estará criando uma relação positiva com o seu dinheiro; o que será de grande valia para que você alcance seus objetivos futuros. Além disso, esse direcionamento te dará uma maior clareza sobre o cenário real de suas finanças, de modo que você possa viabilizar outras mudanças pertinentes ao seu estilo de vida.

Tenha a poupança como um hábito na sua rotina

O mais importante em uma situação financeira negativa é que você tenha a poupança como um hábito. Dessa forma, é importante que você direcione todos os valores economizados através de todas as mudanças que você conseguir realizar em seu comportamento de compra e consumo.

Não negligencie o seu planejamento financeiro

Certamente, ao negligenciar o planejamento financeiro, você perde a oportunidade de modificar o caminho do seu dinheiro; ainda que esse caminho seja resolutivo apenas em longo prazo.

É relevante que estabeleça metas flexíveis

Pois, quando você não registra as informações do que está acontecendo na sua vida financeira, você alimenta um ciclo contraproducente de endividamento contínuo. Por isso, acompanhe suas mudanças, conceitue a poupança como um hábito e estabeleça metas flexíveis. Além disso, tenha paciência com o seu processo, pois mudar hábitos requer foco e disciplina.