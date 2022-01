Planejar suas finanças pessoais é necessário para que você possa direcionar suas metas além da reserva de emergência. No entanto, se a sua situação financeira não estiver positiva pode ser desafiador obter uma poupança.

Poupança: planejamento para além da reserva de emergência

Primeiramente, deve realizar o mapeamento de sua situação financeira para que tenha clareza sobre quais são os pontos que podem ser modificados.

Você deve saber quais são seus custos fixos e seus custos variáveis

Certamente, você deve saber quais são seus custos fixos e seus custos variáveis. Pois, o mapeamento é uma base sólida para que você direcione suas metas. Sugerimos que você faça uso de instrumentos de gestão ou aplicativo de finanças para essa finalidade.

Foque em seus hábitos de consumo

Dentro de uma situação financeira negativa você pode modificar seus hábitos para que você obtenha um fluxo financeiro positivo, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo. Haja vista que muitas pessoas negligenciam a poupança pelo fato de não possuírem um valor fixo para direcionar mensalmente para que fique guardado.

Conceitue a poupança como uma necessidade habitual

Entretanto, ao obter a poupança como um hábito fica mais fácil de você lidar com a ideia de um planejamento financeiro pessoal. Além disso, é relevante que você conceitue a poupança como uma necessidade. Visto que o planejamento financeiro apenas registra um fluxo financeiro, ou seja, é apenas uma forma de você registrar algo que já acontece na sua rotina. Por isso, é relevante que você obtenha esse controle para que você possa poupar valores de uma forma resolutiva.

Realize pequenas trocas econômicas

Você pode realizar pequenas trocas econômicas, como um produto bancário tradicional que pode ser trocado por um produto bancário oriundo de uma fintech; por conseguinte, deve direcionar o valor economizado para a sua poupança.

Obtenha uma relação positiva com suas finanças pessoais

Dessa maneira, você estará modificando um processo mental importante para que você alcance seus objetivos em longo prazo. Posteriormente, você poderá direcionar um valor fixo para a sua poupança através de um planejamento financeiro.

Tenha paciência com o seu processo e não abandone o seu planejamento financeiro

No entanto, é muito importante que tenha paciência com o seu processo e conceitue que modificar seus hábitos financeiros pode ser mais relevante para suas finanças futuras do que realizar pequenas modificações pontuais. Portanto, não abandone o seu planejamento financeiro, pois ele pode ser funcional, mesmo que não ocorra de maneira linear.