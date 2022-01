É possível que você estabeleça metas através do planejamento financeiro focado em hábitos saudáveis financeiramente, de modo que você viabilize uma poupança.

Poupança: resultado de uma sequência positiva de mudanças

Muitas pessoas que se encontram em uma situação financeira negativa, adiam o controle financeiro, visto que não conseguem definir valores para uma poupança. Entretanto, é viável que você faça o seu planejamento de forma adaptada para que você não perca esse controle. Uma vez que, ao planejar suas finanças, você está apenas registrando algo que já está acontecendo na sua rotina. Dessa forma, confira algumas dicas para facilitar o seu planejamento financeiro e viabilizar uma poupança.

Faça uma planilha de gastos

É importante que você planeje seus gastos e tenha clareza sobre o direcionamento do seu dinheiro. Por isso, você pode realizar esse controle através de uma planilha, realizar anotações em agendas ou utilizar ferramentas próprias para a gestão, como o Trello, por exemplo.

Defina suas metas

É importante que você defina suas metas de acordo com a sua situação financeira atual para curto prazo. Entretanto, você pode ter metas maiores, considerando um longo prazo. Por exemplo, você pode colocar adquirir novos hábitos financeiramente saudáveis como uma das suas primeiras metas; ou ainda, terminar o ano de 2022 sem dívidas, caso você se encontre em uma situação de inadimplência.

Dessa forma, você deve verificar possíveis ações na sua rotina, de modo que você pode direcionar valores para uma poupança com a finalidade de amparar as suas metas estabelecidas no seu planejamento.

Organize o seu orçamento

Parece óbvio, mas muitas pessoas que estão em uma situação financeira negativa, acabam não organizando as finanças pessoais pela situação orçamentária já se encontrar negativa. Entretanto, a organização é o primeiro passo para que você saiba quais são as mudanças que você pode realizar quanto ao seu fluxo financeiro atual.

Novas ações e definição de metas

Sendo assim, após verificar as suas ações e metas, você pode organizar o seu fluxo de modo que você direcione valores para uma poupança, ainda que sejam valores baixos. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por um cartão de crédito sem anuidade. Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar do serviço.

É possível que você faça um planejamento financeiro adaptado e obtenha a poupança como um hábito

Certamente, é possível que você faça um planejamento financeiro adaptado e obtenha a poupança como o resultado de uma sequência positiva de mudanças em seu comportamento de compra e consumo.