Prado: MPF consegue suspensão de reintegração de posse contra comunidade indígena Pataxó

O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu suspender a decisão liminar que permitia ações destinadas à reintegração de posse de área ocupada por 60 indígenas Pataxós, no município de Prado, extremo Sul da Bahia. O órgão entrou com o pedido na terça-feira (25). A Comarca de Prado, da Justiça do Estado da Bahia, acatou o pedido e suspendeu a decisão que previa desocupação da terra.