Prainha Villas recebe especial de verão da Rede Bahia a partir desta quarta (05)

O ano de 2022 chegou com novidades para os baianos. A barraca Prainha Villas, em Vilas do Atlântico, será palco do Estúdio de Verão da Rede Bahia. Até o final de fevereiro, a TV Bahia, o g1 Bahia, o portal iBahia, a rádio Bahia FM e o Gshow Bahia vão produzir conteúdos especiais do local, com apresentação de programas, entrevistas, shows e transmissões ao vivo.

Na quarta-feira (05), a Bahia FM (88,7) realiza o primeiro Fuzuê de Verão, que vai contar com a participação do cantor Léo Santana. Com apresentação de Maurício Habib e Michely Santana, o programa vai ao ar a partir das 12h e será transmitido simultaneamente pelo YouTube do iBahia e pelo Gshow Bahia. Além disso, o iBahia também fará uma participação durante o Fuzuê, com o quadro iBahia sem baratino, onde será realizado um quiz com o artista convidado. O Bahia Meio-Dia do próximo sábado (8) será apresentado ao vivo do estúdio e, semanalmente, os telejornais da Rede Bahia terão entradas ao vivo direto da barraca.