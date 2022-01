Investir em práticas saudáveis no trabalho é a melhor maneira de elevar a qualidade de vida no âmbito profissional. Quando incluímos esses tipos de atividades, tendemos a nos sentir mais leves e até mesmo de bem com a vida.

E como desejamos que você atinja esses resultados na sua rotina, elencamos, no decorrer deste texto, algumas práticas saudáveis para o ambiente de trabalho. Continue lendo e confira!

Práticas saudáveis no trabalho: Conheça algumas delas!

São inúmeras as práticas saudáveis no trabalho que podem ser implementadas na sua rotina. Abaixo listamos 5 que já podem fazer grandes diferenças a partir de hoje. Veja:

1. Alimentar-se bem antes de começar o trabalho

Ao invés de pular o café da manhã e sair “correndo” para o trabalho, certifique-se de se alimentar bem e adequadamente antes de sair de casa. Isso é muito importante para ativar a mente, dar mais energia e fazer com que você não sinta muita fome mais tarde.

Lembre-se de investir em proteínas e consuma frutas que sejam do seu gosto. Assim você já começa a sua rotina com muito mais saúde e disposição.

2. Mexer-se mais e fazer alongamentos

Se você trabalha muito tempo na mesma posição, considere fazer alongamentos e mexer o corpo, de vez em quando. Isso irá ativar a sua circulação, espantará aquele sono que pode surgir às vezes e ainda ajudará você a ter menos dores no corpo no fim do dia.

E se você puder dar uma caminhada no seu escritório ou usar as escadas ao invés do elevador, melhor ainda. Afinal, desse modo você conseguirá ativar o seu corpo e fugir um pouco do sedentarismo.

3. Mantenha uma postura adequada

Sente-se adequadamente e fique de olho na sua postura. Pois pode ser que, agora, você não sinta dores nas costas ou algo do tipo. Mas acredite, com o passar do tempo isso poderá mudar, e as dores nas costas podem se tornar recorrentes e, em alguns casos, limitantes.

Sendo assim, se você quer realmente investir em práticas saudáveis no trabalho, foque em cuidar da sua postura quando você se senta.

4. Mantenha uma garrafa com água sempre por perto

Mantenha o seu corpo sempre hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia. Assim você garante que as suas funções vitais irão funcionar adequadamente, além de que você se sentirá muito mais disposto e animado.

Afinal, a desidratação causa cansaço, dor de cabeça e mal-estar geral. Então, vamos fugir desse inimigo bebendo muita água ao longo de toda a rotina de trabalho.

5. Faça pausas e aproveite para meditar

As pausas também fazem parte da nossa lista de práticas saudáveis no trabalho. Por meio delas você consegue descansar a mente por alguns minutos, dando aquele “restart” necessário para conseguir ter mais foco e energia no próximo desafio que vem pela frente.

Se você desejar, pode ainda meditar nesse momento, para deixar a sua mente ainda mais “limpa” e assim se sentir menos sobrecarregado emocionalmente. Isso pode ser de grande ajuda na hora de ter uma rotina mais saudável e feliz. Teste. 🙂