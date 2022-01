Praticidade: aprenda a fazer pão de cebola no liquidificador

Todo mundo ama um pão, não é? Especialmente no café da manhã, o pão é o queridinho de muita gente. Mas se você quer inovar – sem perder a praticidade! – que tal colocar um sabor a mais no pão de todo dia? Confira abaixo uma receita deliciosa e fácil de pão de cebola de liquidificador:

No liquidificador, coloque os ovos, a cebola, o óleo, o sal e bata até que se forme uma mistura homogênea;

Coloque o trigo em uma bacia e adicione o preparo do liquidificador;

Dissolva o fermento no leite morno e adicione na bacia;

Utilizando as mãos, mexa muito bem a massa até que ela solte e deixe-a descansando por 1 hora;

Unte uma forma com manteiga, faça os pães de cebola no formato que preferir e não esqueça de deixar um longe do outro;