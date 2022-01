Preço da gasolina deve sofrer novo aumento nos postos de combustíveis

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), apesar dos reajustes nos preços da gasolina e do diesel que foram divulgados pela Petrobras na última quarta-feira (12), os valores ainda seguem defasados no mercado interno. Esta situação impede a importação dos derivados de petróleo.

De acordo com a Abicom, a gasolina ainda está, em média, 6% abaixo do preço encontrado no mercado internacional. O mesmo acontece com o óleo diesel, que está com valor 7% abaixo do encontrado em outros países.

Para tentar diminuir essa defasagem, a Petrobras teria que divulgar novas altas no preço dos combustíveis. O valor médio de venda nas refinarias deveria subir em R $0,19 para a gasolina e R $0,25 para o diesel a fim de equipará-los com os preços encontrados no mercado externo.

Segundo o que foi informado na última quinta-feira (13) pela Ativa Investimentos, ainda existe espaço para que a Petrobras possa aumentar o preço da gasolina. Mesmo após o anúncio da última revisão de preço, a companhia ainda poderia subir os valores em mais de 5%, cerca de R $0,15.

Após o mercado externo dar indicações de que o preço do petróleo deve se manter em um patamar elevado, a Petrobras reajustou, na última quarta-feira (12), o valor da gasolina em 4,8% e o do óleo diesel em 8%. O barril de petróleo segue com valor elevado de cerca de US $80.

Na manhã desta quinta-feira (13), os contratos da commodity para o mês de março eram negociados a R$84,59 o barril. A Petrobras afirma que mantém paridade com os preços de importação (PPI), porém os reajustes nos preços só ocorrem quando há mudança estrutural e não conjuntural.

Saiba as regiões do Brasil com menores preços da gasolina e do óleo diese

Quando comparamos os preços da gasolina nos postos de cada região do Brasil, o preço mais alto registrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e de Biocombustíveis (ANP) pode ser encontrado na região sudeste.

A média encontrada nos postos desta região foi de R $7,40 por litro do combustível. Porém, na região sudeste também foi onde a ANP encontrou os valores mais baixos no mercado, custando R$5,29 o litro, mostrando que esta região é a que possui maior variação.

O óleo diesel mais caro foi encontrado na região norte, custando cerca de R $6,70 o litro. Já o valor mais baixo do litro do óleo diesel foi encontrado na região sudeste, custando R $4,69 o litro.

Projeto de Lei visa estabilizar o preço dos combustíveis em todo o Brasil

No final do ano passado, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) 1.472/2021, que cria um programa de estabilização do preço dos combustíveis. O projeto visa conter a alta nos preços dos barris de petróleo no Brasil, contendo também a alta no valor do combustível nos postos.

O texto aprovado permite que o Executivo regulamente a forma de estabelecer limites para a variação no preço da gasolina e de outros combustíveis. Assim, por meio do uso de bandas de preços do combustível, é definida a frequência de reajustes e também os mecanismos de compensação.