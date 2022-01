Prefeito Ronaldo Lopes investe em soluções definitivas para a zona rural de Penedo

Obras estruturantes e apoio para o desenvolvimento da agricultura familiar

Decom PMP

A zona rural de Penedo recebe do Prefeito Ronaldo Lopes e sua equipe de trabalho a assistência merecida. Desde o início da gestão Crescendo Com Seu Povo, o morador do campo tem o poder publico municipal presente no seu dia a dia.

As ações efetivas da Prefeitura de Penedo começaram com buscas ativas no meio rural. O resultado é a inclusão de mais crianças e adolescentes nas escolas, famílias carentes beneficiadas com programas sociais e saúde presente nos povoados, inclusive com vacina contra Covid.

Em outra frente de atuação, a Prefeitura de Penedo apoia o desenvolvimento da agricultura familiar, orientando e capacitando famílias em parceria com o Senar. Com isso, os itens da merenda escolar são comprados do pequeno produtor penedense que também podem comercializar os alimentos de forma direta, na Feira da Agricultura Familiar.

Todo esse trabalho avança porque a Secretaria Municipal de Serviço Públicos ganhou uma nova configuração no governo Ronaldo Lopes, com orientação para priorizar o atendimento das demandas da zona rural, principalmente em relação às condições das estradas.

Agora, além do serviço bem feito e regular, a zona rural ganha soluções definitivas para o trânsito de carros, veículos de tração animal e pedestres: pontes de concreto.

O investimento feito em parceria com o governo estadual começa pela estrada da Ponta Mofina, acesso para demais povoados com obra já pronta. A substituição de pontes de madeira por estrutura mais resistente está em curso em outra passagem sobre riacho da mesma estrada e ocorre também na comunidade Taquari.

Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP