Prefeito Ronaldo Lopes reúne articuladores da SEMED Penedo

Secretário de Saúde reforçou apoio das escolas para vacinação de crianças

Decom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes reuniu articuladores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para agradecer o empenho dos servidores em relação ao rendimento dos estudantes da rede pública municipal em 2021.

O encontro realizado nesta quarta-feira, 26, ocorreu de modo informal, durante café da manhã realizado na sede da SEMED Penedo, com a presença de diretores e pessoal administrativo da pasta liderada por Cíntya Alves.

Ronaldo Lopes também apresentou algumas metas para a gestão Crescendo Com Seu Povo, entre elas a instituição do ensino em tempo integral e a ampliação de creches, assegurando a continuidade do apoio ao trabalho da SEMED, principalmente em relação à assistência direcionada para continuidade das aulas em meio à pandemia.

O combate ao coronavírus foi reforçado por Guilherme Lopes. Preocupado com a baixa procura da vacina contra Covid para crianças de 5 a 11 anos, público atendido nas escolas da Prefeitura de Penedo, o Secretário Municipal de Saúde pediu apoio da direção de cada unidade de ensino sobre a orientação direcionada aos pais sobre a imunização.

“Penedo está mais organizado para a volta às aulas e nós vamos manter o trabalho que iniciamos no ano passado para dar mais tranquilidade para todos nós, pais, funcionários e estudantes”, afirmou Guilherme Lopes.

A campanha de imunização para crianças está disponível na Central de Vacinação, localizada no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, de segunda à sábado, das 8h às 16 horas.

Os pais ou responsáveis devem levar a certidão de nascimento e a caderneta de vacinação da criança, além dos documentos pessoais e comprovante de residência.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte