Prefeitura baiana inicia força-tarefa para remoção de famílias do Rio São Francisco

A Prefeitura de Juazeiro deu início a uma força-tarefa para retirar e dar assistência às famílias de áreas que devem ser atingidas pelo aumento do nível do Rio São Francisco. Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade (Sedes), os agentes fizeram visitas domiciliares na Ilha de Nossa Senhora para mapear e ofertar ajuda, informando sobre os riscos de terem suas residências alagadas.

De acordo com o titular da Sedes, Teobaldo Pedro, as mudanças das famílias para escolas da rede municipal estavam previstas para a próxima segunda-feira (18). Entretanto, os moradores se assustaram com a subida do nível da água no início da noite da sexta (14) e a mudança deve acontecer neste sábado (15).