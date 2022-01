Prefeitura de Águas Mornas – SC divulga Processo seletivo: Até R$13 mil

Edital oferta vagas de fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal

A Prefeitura Municipal de Águas Mornas – SC divulga a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico Especialista I – Dermatologista; Médico Especialista II – Ginecologista; Medico Clinico Geral ESF; Medico Clinico Geral Emergência; Medico Clinico Geral Emergência; Agente Comunitário de Saúde; Assistente Administrativo; Atendente de Saúde Pública; Técnico em Enfermagem; e Técnico em Enfermagem – SAMU; Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais; Psicólogo; Enfermeiro; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Motorista; Auxiliar de Serviços Gerais; Bibliotecário; Nutricionista; Odontólogo; Operador de Máquina I; e Operador de Máquina II.

Os salários oferecidos variam entre R$ 771,40 a R$ 13.320,90, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de fevereiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e legislação;

Prova prática para os cargos de Operador de Máquina I e II e Motorista;

Prova de títulos para os cargos de Professor.

As avaliações serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022