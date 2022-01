Prefeitura de Barro Alto – GO anuncia Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Barro Alto, no estado de Goiás, anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 21 vagas para profissionais em diversas especialidades na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Diretor do lar dos idosos (1 vaga); Direto de escolas de iniciação esportiva (1 vaga); Motorista (3 vagas); Operador de Máquina (2 vagas); Supervisor Geral (2 vagas); Motorista (2 vagas); e Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 4.500,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 4 a 8 de fevereiro de 2022, presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal de Barro Alto, localizado na praça dos Três Poderes, s/n, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova de títulos e experiência profissional, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022