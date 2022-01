Prefeitura de Gaspar – SC anuncia Processo seletivo de estágio

Edital oferta vagas para estudantes de nível superior na administração

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Gaspar via Fundação Municipal de Esportes e Lazer e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas para estudantes de nível superior na administração.

As oportunidades são para os cursos de Biomedicina; Ciências; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação/Sistemas de Informação; Direito; Administração; Arquitetura e Urbanismo; Artes; Biblioteconomia; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Florestal; Engenharia Química; Turismo e Hotelaria; Sistemas de Informação/Ciências da Computação; Matemática; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Português; Publicidade e Propaganda; Psicologia; Serviço Social; Engenharia Sanitária; Ensino Religioso; Fisioterapia; Geografia; Gestão Pública; História; Inglês; Jornalismo/Marketing/ Relações Públicas; e Letras.

A bolsa-auxílio oscila entre R$ 943,04 a R$ 1.605,68, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise do rendimento escolar e entrevista, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 03/2021