Prefeitura de Maceió deve aprovar passaporte vacinal após reunião nesta terça-feira

Secom Maceió

Foi marcada para a tarde desta terça-feira (11) uma reunião para discutir novos protocolos de prevenção contra a Covid-19 em Maceió.

A reunião contará com a participação de diversos secretários municipais, que deverão, juntamente com o prefeito João Henrique Caldas (JHC), oficializar a obrigatoriedade do chamado passaporte vacinal para acesso a estabelecimentos comerciais e de entretenimento.

O secretário executivo do Gabinete do Prefeito, Claydson Moura, afirmou que a possibilidade é uma forma de controle da doença aliada com a continuação do funcionamento do comércio em Maceió.

“Queremos discutir a possibilidade real, sobretudo em relação às casas com música ao vivo, que têm aglomeração de pessoas, para que se exija o passaporte sanitário, para comprovação de entrada de vacinados. É importante ter esse controle”, disse em entrevista à Rádio Pajuçara.

Nessa segunda-feira (10), o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, convocou representantes sanitários de todos os municípios alagoanos para uma reunião que teve o objetivo de intensificar as fiscalizações em eventos que promovam aglomerações.