Prefeitura de Penedo abre mais um ponto permanente de vacinação contra Covid

Serviço da Secretaria Municipal de Saúde também está disponível no Centro Histórico

A Prefeitura de Penedo abriu mais um ponto permanente de vacinação contra Covid-19. A medida da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) facilita o acesso da população ao serviço que funciona no Theatro Sete de Setembro, das 7h às 13 horas, de segunda à sábado.

A estrutura do local e sua localização privilegiada propiciam condições para ampliação da assistência que já funciona, de forma contínua, na Escola Estadual Ernani Méro, a princípio dentro da unidade de ensino e posteriormente no ginásio de esportes.

A central de vacinação instalada na parte alta da cidade desde 21 de janeiro do ano passado está aberta ao público de segunda à sexta, das 8h às 16 horas, e aos sábados até o meio-dia.

A assistência ampliada nos dois pontos permanentes da imunização contra Covid está disponível para administração da primeira, da segunda e da dose de reforço. Nos dois primeiros casos, basta apresentar o cartão de vacinação e documento oficial com foto.

Já para quem não tomou nem a primeira dose do imunizante é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

A gestão Crescendo Com Seu Povo também está levando a vacina até as pessoas, mutirão itinerante iniciado nesta quinta-feira, 13, no bairro Santo Antônio, o Barro Vermelho, e que será realizado amanhã no bairro Santa Luzia (Barro Duro) e posteriormente em outras comunidades.

No próximo sábado, 15, a Prefeitura de Penedo realiza o Dia D da vacinação no Centro Histórico, aproveitando o maior fluxo de pessoas no comércio e na maior feira da cidade para ampliar a proteção que salva vidas.

Toda pessoa imunizada contra Covid está mais protegida contra o coronavírus, tanto que as estatísticas mais recentes mostram que a cada dez mortes causadas por Covid, oito ocorrem em pessoas não vacinadas.

