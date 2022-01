Prefeitura de Penedo descentraliza acesso à vacina contra Covid

SEMS intensifica busca ativa com o Carro da Vacina e instala mais um ponto permanente

Decom PMP

O acesso à vacina contra Covid-19 em Penedo tem sua central funcionando na Escola Estadual Professor Ernani Méro a partir de 21 de janeiro do ano passado. Desde então, mais de 89 mil doses foram aplicadas na população penedense.

Em números exatos, 89.217 doses de imunizante contra o coronavírus foram administradas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) como D1 (primeira dose), D2 (segunda dose) ou dose de reforço.

O levantamento atualizado neste início de semana contabiliza o trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo de busca ativa, descentralização da campanha ampliada com o Carro da Vacina e a disponibilidade de mais um ponto fixo de vacinação, agora na parte baixa da cidade.

As decisões do governo Ronaldo Lopes aumentam a proteção dos penedenses em relação à doença cujo número de mortes foi reduzido com o início da campanha de vacinação.

Somente com a realização do Dia D no último sábado, no Centro Histórico, mais 142 pessoas iniciaram, ampliaram ou completaram seu esquema vacinal no ponto da SEMS aberto no Theatro Sete de Setembro das 7h às 13 horas, de segunda à sábado.

A aplicação de D1, D2 ou imunizante de reforço contra Covid por meio do Carro da Vacina também levou a vacina para 191 moradores do Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), 122 do Bairro Santa Luzia (Barro Duro) e 141 do Conjunto Rosete Andrade.

Técnicos da Secretaria de Saúde de Penedo voltam às ruas desses bairros a partir de hoje (terça, 18), começando pelo Barro Vermelho no período da manhã e no Barro Duro à tarde. Amanhã, o Carro da Vacina retorna ao Centro da cidade no período matutino, refazendo o Conjunto Rosete Andrade a partir das 14 horas.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP