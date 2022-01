Prefeitura de Penedo inaugura ginásio poliesportivo no Povoado Marituba do Peixe

Obra iniciada no governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes é mais um investimento para zona rural

Decom PMP

A zona rural de Penedo ganha mais um investimento realizado pelo poder público municipal, um ginásio poliesportivo coberto inaugurado nesta quarta-feira, 19, no povoado Marituba do Peixe.

“Agora os nossos alunos têm um espaço digno para fazer suas atividades físicas, eu fico até emocionada em ver esse nosso sonho realizado”, diz a professora Rosilene dos Santos, diretora da Escola Municipal Irênio Araújo, unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) que atende a criançada do Ensino Fundamental 1.

A obra iniciada durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes tem o nome da professora Maria Janete Nobre Santos, homenagem aprovada pela comunidade ribeirinha formalizada em projeto de lei de autoria do vereador Derivan Thomaz, parlamentar que viabiliza melhorias para a população com apoio de deputados e a ação da administração pública.

O trabalho conjunto entre representantes do povo, no Legislativo e no Executivo, foi destacado por Derivan Thomaz, emocionado ao concluir seu discurso agradecendo a seu pai; Március Beltrão, atual Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo; e Guilherme Lopes, Secretário Municipal de Saúde que representou o Prefeito Ronaldo Lopes, ausente da solenidade devido a uma reunião com o Governador Renan Filho.

Em nome da família da educadora homenageada com seu nome no ginásio poliesportivo falou Simone Firmino. Ela é uma das filhas da professora Janete e destacou o exemplo da mulher, mãe, professora e docente que atuou decisivamente para a formação de crianças e adolescentes dos povoados Marituba do Peixe e Marituba de Cima.

Simone está concluindo o curso de Veterinária e lembra que aprendeu a ser persistente e resiliente, citando as lutas da professora Janete em relação ao transporte escolar para que os filhos e filhas das comunidades vizinhas pudessem continuar os estudos, após concluir o antigo Primário na Escola Irênio Araújo.

A responsabilidade social destacada por Derivan, Március e Guilherme é uma realidade em Penedo. A unidade de ensino da SEMED Penedo teve o melhor IDEB da rede municipal em 2019, uma das provas da atuação efetiva do poder público e do funcionalismo municipal.

O esforço conjunto tem o apoio e o reconhecimento dos moradores da zona rural de Penedo, atendido com mais saúde, educação e mobilidade urbana, setores indispensáveis para o desenvolvimento de todos.

Texto – Fernando Vinícius

Fotos – Deywisson Duarte

Vídeo – Ricardo Alves