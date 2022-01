Prefeitura de Penedo realiza 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental

Inscrições já estão abertas e disponíveis apenas on-line, com link na notícia

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo realiza no próximo dia 27 de janeiro a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental, nas dependências do Theatro Sete de Setembro, Centro Histórico da cidade.

Profissionais da área de saúde e cidadãos podem participar, basta preencher o formulário on-line disponível abaixo do texto, procedimento necessário para ter acesso aos debates que acontecem das 8h00 às 17 horas.

O objetivo principal do evento organizado em Penedo pela Secretaria Municipal de Saúde é a formulação de propostas para a Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e o fortalecimento dos programas e ações de Saúde Mental no Brasil.

A conferência municipal antecede aos eventos de nível estadual e nacional realizados como fórum de debates sobre o papel da Saúde Mental na integralidade do cuidado individual e coletivo em toda a Rede de Atenção à Saúde, com destaque para o debate sobre as responsabilidades das três esferas de governo.

As conferências têm ainda a missão de debater as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, Prevenção ao Suicídio e Redes de Cuidado.

A participação social é uma prerrogativa do Sistema Único de Saúde e, através das conferências de saúde mental, a população tem a oportunidade de contribuir para decidir sobre diretrizes e linhas de ação para a formulação de Políticas Públicas que repercutam na efetivação da Rede de Atenção Psicossocial e Intersetorial.

“A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS” é o tema da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental.

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO FORMULÁRIO: https://docs.google.com/forms/d/1OQzs9l1EBgCRO44xet2dZRCJXQFrAkMq6Lvi_-7kMRA/edit?ts=61d46940.

Serão disponibilizados certificados aos participantes da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental

PROGRAMAÇÃO

08 horas- CREDENCIAMENTO

08h30 –Mesa de Abertura

09 horas – Leitura e Apreciação do Regulamento da Conferência

09h20 – Palestra de Abertura (Professora da UNCISAL-Mestra em Ensino na Saúde e Tecnologia Karini Omena)

10 horas – Mesa Redonda com Márcia Arruda e Gabriel Arantes (CAPS II/Jatiúca-Maceió) e mediação de Maciel Oliveira

11h30 – Debate

12 horas – Almoço

13h30 – Divisão de grupos e construção das propostas

15h30 – Apresentação e homologação das Propostas

16 horas – Eleição dos Delegados para etapa estadual

17 horas – Encerramento