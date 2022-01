Prefeitura de Petrolina – PE via Seduce encerra inscrições amanhã (04)

No estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Petrolina via Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Seduce), e em parceria com a Autarquia Educacional do Vale do São Francisco e Faculdade de Petrolina (AEVSF/Facape), encerra inscrições nesta terça-feira (04). O edital de processo seletivo tem por objetivo preencher 311 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Fundamental: Auxiliar de Limpeza (11); eAuxiliar de Cozinha (12);

Assistente Administrativo (13); e Assistente Educacional (55); Superior: Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de Língua Estrangeira Moderna – Inglês (4); Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de Ciências; Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (56); Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de Matemática (3); Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de Língua Portuguesa (6); Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de História; Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de Geografia; Professor Substituto do Ensino Fundamental – Anos Finais de Educação Física; e Professor Substituto de Educação Infantil (150);.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,07 a R$ 1.564,59, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 4 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Facape. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 140,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação, e conhecimentos específicos.

As avaliações serão realizadas no dia 16 de janeiro de 2022. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 02/2021