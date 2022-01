Prefeitura de Queluz – SP abre Concurso público em todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Queluz abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 80 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal

Confira abaixo as oportunidades:

Prof. PEB II Ed. História (2); Prof. PEB II Ed. Artes (1); Professor PEB I (16); Psicólogo (2); Prof. PEB II Geografia (1); Prof. PEB II Língua Inglesa (1); Prof. PEB II Matemática (2); Prof. PEB II Ciências (2); Prof. PEB II Língua Portuguesa (4); Prof. PEB II Ed. Física (1); Assistente Social (3); Técnico em Nutrição (1); Monitor de Creche (8); Monitor de Transporte (8); Cozinheiro (8); Ajudante De Cozinha (2); Escriturário C (4); Secretario Administrativo B (3); Inspetor de Alunos (10); e Monitor de Informática (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.132,77 a R$ 3.239,76 ao mês, por carga horária de 27 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 2 de fevereiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Agirh Assessoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; conhecimentos específicos; e conhecimentos gerais; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 13 de fevereiro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022