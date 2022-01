Prefeitura de Salvador coloca à venda nove terrenos em bairros próximos ao litoral

Os terrenos que serão leiloados estão localizados nos bairros de Stella Maris, Barra, Itapuã, Pirajá, Ondina, Pernambués, Piatã e Cabula e já tem edital e anúncio de venda disponíveis no site da Sefaz e no Portal de Terrenos Salvador.

As licitações serão feitas no auditório do 7° andar da sede da Sefaz, Rua das Vassouras, n° 01 – Centro, entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2022. De acordo com a prefeitura, a venda dos imóveis para iniciativas privadas deve acontecer para a implementação de novos empreendimentos, gerando assim novas vagas de trabalho para o funcionamento desses locais.