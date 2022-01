Prefeitura de Salvador encaminha projeto de lei voltado para saúde mental

Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Salvador encaminhou à Câmara de Vereadores, um projeto de lei que institui um conjunto de políticas para ampliar a atenção psicossocial. A iniciativa é voltada, principalmente, para pessoas em em sofrimento psíquico, com transtorno mental e necessidades decorrentes do uso prejudicial do álcool e de outras drogas.

Os detalhes do projeto foram divulgados pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza nesta segunda. Também estavam presentes o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, além de outros gestores da pasta.

Com a chegada da pandemia e as mudanças impostas com os protocolos de segurança, cresceu a demanda de cuidados com a saúde mental e, consequentemente, as desigualdades e vulnerabilidades sociais. O secretário Léo Prates disse, durante a coletiva, que a capital baiana já prepara o sistema de saúde para enfrentar as sequelas pós-Covid.

“É uma realidade. Hoje temos crianças em sofrimento por conta da Covid, adultos em situação igual. Nossa proposta é que todos os serviços voltados para a saúde mental ofereçam atendimento 24 horas. A ideia é que não seja necessária a utilização dos hospitais para atendimento mental. Queremos que os pacientes mantenham o tratamento recomendado nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial). Iniciaremos com ações no Caps Maria Célia da Rocha (Praia Grande) e no Multicentro Carlos Gomes (Centro), e pretendemos alcançar todas as unidades de saúde até o fim da gestão”, explicou o gestor da pasta.

O projeto de lei tem como base a lei federal 10.215/2001 e visa instituir um modelo de atenção psicossocial para ações de saúde individuais, familiares, coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Tudo desenvolvido por equipes multiprofissionais.

De acordo com a coordenadora das Redes de Atenção à Saúde Psicossocial da SMS, Marianna Soares, em Salvador os principais problemas que atingem a população são sono, tristeza, ansiedade e depressão.