Prefeitura de São Bento do Sul – SC divulga Processo seletivo: Até R$14 mil

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Bento do Sul divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva no cargo de Médico Clínico Geral. O salário oferecido será de R$ 14.164,84 ao mês, por carga horária de 10 horas a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 10 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de tempo de serviço, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Avaliar o paciente como um todo, para a realização de um diagnóstico acurado e para a indicação do melhor tratamento; Orientar as pessoas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; Requisitar e interpretar exames complementares para elucidação do diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Possibilitar o acesso da comunidade aos serviços médicos assistenciais, através da prestação de atendimento a consultas nas áreas de clínica geral; Dar plantões em unidades próprias de saúde, atendendo urgência/emergência; Agilizar a divulgação de conhecimento da área médica, juntamente com a comunidade através da participação em atividades educacionais e recreativas; entre outras atividades.

EDITAL 11/2021