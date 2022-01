Prefeitura de São Paulo cancela carnaval de rua; desfiles no sambódromo são mantidos

São Paulo não terá Carnaval de rua em 2022. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta quinta-feira (6) que a festa nas ruas da cidade foi cancelada por causa do avanço da covid-19, após a chegada da variante ômicron.

Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, no entanto, estão mantidos. A competição acontecerá nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro.