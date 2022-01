Prefeitura divulga esquema para início da vacinação infantil em Salvador; confira

No total, oito pontos fixos de imunização realizarão a aplicação da dose para as crianças com 11 anos de idade.

Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente (motora, auditiva, visual e intelectual) também serão contempladas pela estratégia. Três pontos funcionarão exclusivamente para atendimento dos pequenos com deficiência.

Para a vacinação, os carros deverão ficar estacionados no estacionamento EE e as crianças, acompanhadas dos responsáveis, deverão subir até a Praça Sul. Elas devem aguardar cerca de vinte minutos após tomarem a vacina para observação.

A imunização para adultos, no sábado, estará suspensa no local. Na segunda-feira (17), a vacinação para crianças será retomada e vai funcionar no hall dos camarotes no formato para pedestres.

Documentação:

No ato da vacinação devem ser apresentados originais e cópias do documento de identificação, com foto do pai ou da mãe que estiver acompanhando a criança no ato da vacinação. Além disso, o cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança.

No local, também será necessário preencher um formulário da vacinação. Caso o pai ou a mãe já queira levar o formulário preenchido, o documento está disponível no link: www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf.

Confira a lista de postos:

Confira os pontos de imunização das crianças com 11 anos com nome no site da SMS

NÃO HAVERÁ PONTOS DE DRIVE THRU PARA ESSE PÚBLICO

Ponto fixo: Arena Fonte Nova, Clube de Periperi, USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), Parque da Cidade, CSU Pernambués, USF Cambonas e USF Curralinho.

Confira os pontos de imunização das crianças com deficiência de 05 a 11 anos

NÃO HAVERÁ PONTOS DE DRIVE THRU PARA ESSE PÚBLICO

Ponto fixo: USF Beira Mangue, APAE-Pituba e NACPC – Ondina.