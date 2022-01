Prefeitura emite alerta de possível desmoronamento de falésias em Morro de SP e Gamboa

A prefeitura de Cairu, no baixo sul da Bahia, emitiu um alerta na quinta-feira (13) de risco de desmoronamento de falésias no trecho entre dois pontos turísticos da Bahia: Morro de São Paulo e Gamboa.

Segundo o alerta dado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) do município, o risco de queda é devido às fortes chuvas registradas na região.

A prefeitura informou que o risco de deslizamento já havia sido identificado no ano passado. De acordo com a gestão do município, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) sinalizou o risco em outubro de 2021.