Prefeitura inicia vacinação da 4° dose contra Covid-19 para imunussuprimidos

A Prefeitura de Salvador inicia, na sexta-feira (28), a aplicação da 4ª dose (reforço) da vacina contra Covid-19 para pessoas imunussuprimidas maiores de 18 anos, e que tomaram a 3ª dose há quatro meses. O atendimento acontece das das 8h às 16h.

A aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose também continua para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Para terem acesso ao imunizante, os interessados devem obrigatoriamente estar com o nome na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde.

Na sexta-feira, estará suspensa a imunização de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Uma programação especial está sendo montada para contemplar o público infantil com mais uma edição do Dia da Criança é Dia de Vacina.

Programação de sexta-feira:

1ª DOSE 18 ANOS OU MAIS COM NOME NO SITE DA SMS

Documentos: Além de estar com o nome no site da SMS, no ato da vacinação deverão ser apresentados o cartão SUS de Salvador e um documento oficial de identificação com foto. As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica. As puérperas, além da prescrição médica, devem também apresentar uma cópia da certidão de nascimento do bebê ou Declaração dos Nascidos Vivos.

Drive: Unijorge e Atakadão Atakarejo (Subúrbio)

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus, USF Menino Joel, USF Cajazeiras V, USF Antônio Lazarotto, USF Dep. Luís Braga, USF Santa Mônica, UBS São Cristóvão, USF Fernando Filgueiras, USF Parque de Pituaçu, USF Vista Alegre, USF Alto de Coutos II, USF Santa Luzia e Clube dos Oficiais.

2ª dose: OXFORD (aprazados até 23/02/2022 com nome no site da SMS)

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Dep. Luís Braga, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martin I, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

2ª dose: PFIZER (aprazados até 23/02/2022 com nome no site da SMS)

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Dep. Luís Braga, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martin I, USF Mata Escura, USF Curralinho, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

2ª dose: CORONAVAC (aprazados até 28/01/2022 com nome no site da SMS)

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Dep. Luís Braga, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martin I, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

Dose de reforço JANSSEN pessoas que tomaram a 1ª dose da JANSSEN até 27/11/2021 com nome no site da SMS

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Dep. Luís Braga, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martin I, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 28/09/2021 com nome no site da SMS

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Arena Fonte Nova (9 às 16 horas), Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Cambonas, 5º Centro, USF Dep. Luís Braga, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF San Martin I, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Mata Escura, USF Curralinho, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

3ª dose para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 28/12/2021 com nome no site da SMS

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Arena Fonte Nova (9 às 16 horas), Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Cambonas, 5º Centro, USF Dep. Luís Braga, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF San Martin I, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Mata Escura, USF Curralinho, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

3ª dose para Gestantes e Puérperas para quem tomou a segunda dose até 27/08/2021 com nome no site da SMS

Documentos: No ato da imunização apresentar caderneta de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Drive: Arena Fonte Nova (9 às 16 horas), Unijorge (Paralela), 5º Centro, Shopping Bela Vista (09 às 16 horas) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Cambonas, 5º Centro, USF Dep. Luís Braga, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF San Martin I, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Mata Escura, USF Curralinho, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II.

3ª DOSE VOLUNTÁRIOS DE PESQUISAS E ESTUDOS: Para recebimento da 3ª dose, os voluntários de pesquisas e estudos deverão apresentar os documentos citados acima além de declaração do Instituto de pesquisa indicando que estão liberados para 3ª dose sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

4º dose para pessoas com 18 anos ou mais imunocomprometidas com nome no site

O interessado deve ter 18 anos ou mais, já ter tomado as três doses do esquema vacinal, tendo tomado a terceira dose até o dia 25/09/2021. Além disso precisa obrigatoriamente estar com o nome no site da SMS.

Pontos fixos: USF Federação