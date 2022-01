Prefeitura reabre gripário em Pirajá/Santo Inácio nesta sexta (21)

A Prefeitura de Salvador reabriu mais um gripário, na manhã desta sexta-feira (21), na capital baiana. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirajá/Santo Inácio fica localizada na Rua Direta de Santo Inácio, s/n, Jardim Santo Inácio, próximo ao Colégio Estadual Célia Mata Pires.

Os detalhes do funcionamento foram apresentados em uma coletiva de imprensa realizada pelo prefeito Bruno Reise e acompanhado pela vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos; do subsecretário municipal da Saúde (SMS), Décio Martins; e do diretor de Urgência e Emergência de Salvador, Ivan Paiva, dentre outras autoridades.

A estrutura é a quarta a ser reaberta pela administração municipal no prazo de um mês. Ela será gerida pela Organização Social Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área de Saúde (Fabamed). O investimento é de R$948 mil e o funcionamento previsto da unidade é de apenas três meses.

Na prática, o gripário deverá garantir atendimento 24 horas, sete dias da semana, com capacidade de 250 atendimentos diários. O serviço contará com leitos de reanimação e de observações, ampliando a variedade de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e insumos, condizentes com a necessidade da assistência no âmbito da Rede de Urgência e Emergência da cidade. A unidade reúne 82 trabalhadores da saúde.

“Com a chegada da nova cepa de Influenza e da variante Ômicron da Covid-19, corremos para disponibilizar vacinas e iniciamos a reabertura desses gripários, com 53 novos leitos de enfermaria e estabilização no total. Dessa forma, alcançamos 26 estruturas para atender essa superdemanda de casos na cidade. Estamos vivendo um caso excepcional e oferecemos 16 unidades de pronto atendimento a mais do que preconiza o Ministério da Saúde, mas ainda assim, devido ao excesso de casos, as pessoas ainda precisam aguardar em filas. Por isso pedimos a compreensão de todos”, destacou o prefeito