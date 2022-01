Premonição? Leopoldina encara tragédia na reta final de ‘Nos Tempos do Imperador’

Nas últimas semanas de “Nos Tempos do Imperador”, Leopoldina (Bruna Griphao) voltará a pressentir sua morte durante uma conversa com Teresa Cristina (Leticia Sabatella). As informações são do “.”.

A trama que acompanhará os eventos até as batalhas da Guerra do Paraguai, deverá chegar ao fim com capítulos que se passam entre 1868 e 1870. Se forem fiéis à história, não será mostrado o fim de Leopoldina na reta final, pois a morte da monarca só aconteceu em 1971, um ano após a rendição de Solano López (Roberto Birindelli).

Mas, o destino dela pode ser mostrado ao público no desfecho através das memórias de D. Pedro II (Selton Mello). Na vida real, a princesa definhou até a morte após contrair uma bactéria através de água contaminada durante uma viagem para Viena.

No capítulo que será exibido nesta sexta-feira (28), a personagem falará novamente sobre a sua morte, como se previsse a tragédia que está prestes a acontecer.

“E eu na minha terceira gravidez, o que deve atormentá-la ainda mais. Mal sabe ela o tormento que é para mim passar por tudo isso novamente. Às vezes, eu penso que, por ter o mesmo nome de minha avó Leopoldina, estou repetindo a saga maternal dela”, dirá a jovem.

“Ela teve nove filhos! Nove! Ainda faltam seis para você se igualar a sua avó”, responderá a imperatriz. “Só espero não morrer tão jovem quanto ela”, soltará Leopoldina. “Não me diga uma coisa dessas. Você vai ter muitos filhos e uma vida longa o bastante para vê-los crescer”, rebaterá sua mãe.