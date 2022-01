Prepare uma deliciosa torta de limão com merengue para o lanche da tarde; confira receita

De básica, a torta de limão não tem nada. O segredo está na gema do ovo, que deixa o creme brilhante, sedoso e amarelinho. Receita do site Panelinha serve até 8 porções, com tempo de preparo de até 2h. Confira a receita e prepare um delicioso lanche da tarde!

1 ¾ xícara (chá) de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

3 colheres (sopa) de açúcar

1 ovo

1. Numa tigela, misture a farinha com o açúcar. Acrescente a manteiga gelada em cubos e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Junte o ovo e amasse até formar uma massa lisa e bem macia.

2. Modele a massa numa bola e achate levemente para formar um disco – assim fica mais fácil na hora de abrir. Embale com filme e leve à geladeira para firmar por, no mínimo, 30 minutos (se preferir, deixe de um dia para o outro). Enquanto isso, prepare o creme de limão. INGREDIENTES 8 gemas

1 xícara (chá) de açúcar

caldo de 3 limões (cerca de ½ xícara)

100 g de manteiga gelada em cubos

½ colher (chá) de extrato de baunilha

1. Sobre uma panela pequena, peneire as gemas – reserve 3 claras em uma tigela para preparar o merengue da cobertura. Junte o açúcar às gemas na panela e misture bem com um batedor de arames para dissolver. Junte o caldo de limão e o extrato de baunilha.

2. Leve a panela ao fogo baixo e mexa com uma espátula de silicone por cerca de 10 minutos até engrossar levemente – passe a espátula por todo o fundo e laterais da panela, para o creme não grudar. Atenção para o ponto: o creme deve ficar espesso como um mingau e num tom de amarelo opaco.

3. Sobre uma tigela, passe o creme de limão por uma peneira (limpa) para elimina gruminhos de gema cozida.

4. Com o creme ainda quente, acrescente os cubos de manteiga gelada aos poucos, mexendo vigorosamente com o batedor de arame a cada adição para incorporar – o creme de limão fica mais espesso e brilhante. Cubra com filme, em contato com o creme, e leve para firmar na geladeira por pelo menos 20 minutos antes de montar a torta (se preferir, prepare o creme no dia anterior).

PARA ABRIR E ASSAR A MASSA

1. Separe uma fôrma redonda com fundo removível de 24 cm de diâmetro, dois sacos plásticos para alimento e papel-manteiga.

2. Coloque a massa entre os dois sacos plásticos abertos – a massa doce é mais quebradiça e pode rachar, os sacos ajudam a manter a textura e o formato além de evitar da massa grudar no rolo e na bancada. Com o rolo de macarrão comece a abrir o disco de massa mantendo o formato circular – no começo ela é mais dura e resistente e as laterais tendem a rachar. Continue abrindo e, se necessário, pressione as bordas com as mãos para eliminar as rachaduras e manter o formato. A massa vai ficando mais maleável e menos quebradiça conforme é aberta.

3. Abra a massa até formar um círculo 5 cm maior que o diâmetro da fôrma. Retire o plástico de cima e vire a massa de uma só vez sobre a fôrma. Com cuidado, pressione o centro da massa no fundo da fôrma e vá ajeitando as laterais, para deixar a torta bem retinha – aproveite o plástico para alisar a massa e não deixar a torta com marcas de dedos.

4. Retire o plástico que sobrou na massa e, com uma faca (ou carretilha), corte o excesso da borda para nivelar a altura – a torta deve ficar com pelo menos 4 cm de altura.

5. Para decorar a lateral da torta: com a ponta de uma colher de sobremesa, pressione delicadamente a massa da lateral e puxe para fazer o corte. O resultado é uma coroa. Junte todas as aparas de massa e reserve na geladeira – você pode fazer biscoitinhos.

6. Leve a fôrma com a massa à geladeira por 20 minutos para firmar – assim não corre o risco de as laterais baixarem na hora de assar. Enquanto isso, preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média).

7. Fure todo o fundo da massa com um garfo (ou palito). Corte um círculo de papel-manteiga um pouco maior que a fôrma, coloque sobre a massa e preencha com o feijão cru – os grãos servem de peso e evitam que a massa infle e quebre ao assar. Leve ao forno e deixe assar por 20 minutos até as laterais começarem a dourar.

8. Tire do forno e, com cuidado, retire o papel com os feijões. Volte a massa ao forno deixe assar por mais 10 minutos, até que o fundo doure levemente – o fundo da massa deve perder o aspecto de crua e ficar mais sequinho. Deixe esfriar completamente antes de desenformar e rechear.

PARA O MERENGUE E MONTAGEM

3 claras

1 xícara (chá) de açúcar

1. Leve uma panela pequena com água ao fogo médio – ela servirá de base para o banho-maria.

2. Numa tigela de vidro refratário coloque as claras e o açúcar. Encaixe a tigela na panela e mexa com um batedor de arame por 4 minutos, até ficar liso – atenção para o ponto, com uma colher retire uma porção da mistura e com a ponta dos dedos verifique se as claras estão aquecidas e sem grãozinhos de açúcar.

3. Transfira para batedeira e bata em velocidade alta por cerca de 10 minutos, ou até esfriar e formar um merengue firme e brilhante. Reserve.