Preta Gil recebe alta de isolamento social após testar positivo para Covid-19

A cantora Preta Gil recebeu alta médica de isolamento social, após ser diagnosticada pela segunda vez com Covid-19. Em publicação no Instagram, Preta disse, que apesar dos sintomas leves, ela passou cinco dias de “bastante mal-estar”.

“Hoje recebi da minha médica alta do meu isolamento. Continuo em casa e me cuidando, a Covid pode deixar algumas sequelas, no meu caso e, dessa segunda vez, somente uma fadiga”, conta ela.