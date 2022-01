‘Preto Pode Cast’: conheça o projeto idealizado por afroempreendedores baianos

Tiago Azeviche e Mohamad Ale se uniram para lançar o “Preto Pode Cast”. Os afroempreendedores decidiram criar um podcast para ouvir, contar, perguntar, excitar, curiar, se divertir e sobretudo aprender com histórias poderosas, construídas por mentes e mãos negras.

Na primeira fase do projeto, os dois vão abordar a cada episódio, histórias de afroempreendedores inspiradores de diversas áreas e em diversos segmentos, da Bahia e do Brasil. O podcast já está disponível em todas as plataformas digitais.