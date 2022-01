PRF e Hemoba realizam campanha de doação de medula óssea na Bahia

Você sabia que com apenas uma amostra de sangue (5-10ml) você pode salvar uma vida? Para disseminar e incentivar a doação de snague e o cadastro de médula osséa, a Polícia Rodoviária Federal e o Hemocentro da Bahia (Hemoba) estão promovendo a ‘Campanha 5ml de esperança’.

Para participar, os doadores precisam ter entre 18 e 35 anos incompletos, boa saúde, e preencher um formulário com dados pessoais. A segunda etapa é fazer uma pequena doação de sangue (5-10ml) para teste de compatibilidade.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante. Em caso de compatibilidade com algum paciente, o doador é chamado para exames complementares e realização da doação.

O dia oficial da coleta será na quinta-feira (27), às 09h no Hemocentro Coordenador, ladeira do Hospital Geral S/N, Brotas, Salvador – BA.