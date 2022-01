Primeiro eliminado do BBB 22, Luciano testa positivo para Covid-19

Luciano Estevan, primeiro eliminado do BBB 22, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (27). A informação foi divulgada pela apresentadora Ana Clara, que anunciou que o ex-brother não iria participar do quadro “Fora da Casa” por estar com a doença.

“O Luciano, infelizmente, testou positivo para a Covid-19. Temos todas as normas de segurança aqui na Globo. Então, ele não pôde estar presente no estúdio hoje. Um beijo Luciano e boa recuperação”, declarou a ruiva.

Vale lembrar que Luciano recebeu 49% dos votos em paredão disputado com Naiara e Natália.