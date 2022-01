Em busca de novos talentos para compor seu time, a Printi tem vagas para atuação remota e presencial na sede da empresa, que fica em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A gráfica on-line especializada em produtos personalizados, busca profissionais de diferentes níveis, com destaque para as funções de Analista de Marketing de Performance, Analista de Qualidade e Product Owner.

O primeiro exige que o candidato tenha capacidade analítica, conhecimento em Excel/Google Sheets avançado e experiência com Google Ads, além de inglês nível básico. A função de Analista de Qualidade, por sua vez, é de nível júnior e tem como objetivo recrutar pessoas capazes de entregar o produto dentro dos padrões de qualidades e requisitos exigidos para o usuário final. Por fim, os interessados no cargo de Product Owner deverão ter experiência com Metodologias Ágeis, Metodologia Lean, Planejamento e controle, Organização de sprints, entre outros. A vaga exige, ainda, habilidades como liderança técnica, capacidade analítica, boa comunicação interpessoal e autogestão.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios como assistência médica e odontológica, vale refeição, seguro de vida, PLR, vale-infra e 20% de desconto no site Printi.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://vagas.byintera.com/printi para conferir a lista de oportunidades disponíveis – bem como seus requisitos e escopo – e cadastrar o currículo na posição desejada.

