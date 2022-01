Prisioneira? Said bloqueia telefones e coloca seguranças na cola de Jade em ‘O Clone’

Jade (Giovanna Antonelli) continuará sem um dia de paz nos próximos capítulos de “O Clone”. Determinado a se vingar da esposa, Said (Dalton Vigh) irá bloquear os telefones de casa e impedirá a mocinha de sair do local onde estará com Ranya (Nívea Stelmann), no Brasil.

Quando o marido retornar, Jade soltará os cachorros para cima dele. “Nós somos prisioneiras aqui? Não podemos sair e nem usar o telefone”, dirá. “Está ansiosa porque não conseguiu falar com ele?”, falará o ricaço com deboche.

“Você vai ter as notícias que quiser. A Maysa (Daniela Escobar) vem jantar com a gente hoje. Pergunte a ela o que quiser saber”, dirá Said, que logo após deixará a mocinha no quarto.

Na mansão dos Ferraz, Maysa irá usar o mesmo truque sujo para mexer com Lucas (Murilo Benício). “Quer algum recado da sua Jade? Eu tô indo jantar na casa do Said. Tchau”, falará ao sair com a joia dada pelo amante.