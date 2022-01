Processo seletivo IFNMG encerra inscrições neste domingo (16)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais oferta para professor substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) encerra inscrições neste domingo (16). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo ocupa uma vaga no cargo de Professor Substituto, a fim de ministrar aulas na área de física.

O salário oferecido oscila entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, por carga horária de 40 horas semanais

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de janeiro de 2022, mediante envio da documentação especificado no edital, ao seguinte endereço de email: proffisicaifnmg@gmail.com.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova de desempenho didático; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 28 de janeiro de 2022.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Promover a aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação e aperfeiçoamento para os alunos de menor e maior rendimento, respectivamente;

Cumprir os dias letivos, carga horária, bem como as ementas, conteúdos programáticos das disciplinas sob sua responsabilidade e ministrar as horas-aula estabelecidas;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento do aluno;

Cumprir as atividades de manutenção e apoio ao ensino, previstas nesta Regulamentação;

Colaborar com as atividades de articulação entre seu campus de lotação e a comunidade;

Desenvolver atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas na legislação vigente, quando convocado e com disponibilidade e aptidão às respectivas funções; entre outras atividades.

EDITAL 235/2022