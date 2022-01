Processo seletivo Prefeitura de Igaratá – SP encerra inscrições nesta quinta-feira (06)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Igaratá encerra inscrições nesta quinta-feira (06). O edital de processo seletivo tem por objetivo o preenchimento de 13 vagas de nível superior em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

professor de educação básica II – arte; professor de educação básica II – ciências (1); professor de educação básica II – educação física; professor de educação básica II – geografia; professor de educação básica II – história; professor de educação básica II – inglês (1); professor de educação básica II – língua portuguesa; professor de educação básica II – matemática (1); professor de educação especial (1); assistente de desenvolvimento pedagógico (1); professor de educação básica I (5); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); e psicopedagogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.539,33 a R$ 2.764,81, ou de R$ 14,76 por horas-aula, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Integri Brasil. O valor da inscrição está fixado em R$ 35,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, conhecimentos básicos e/ou conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 16 de janeiro de 2022.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 02/2021