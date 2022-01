Processos seletivos IGEVE anuncia suspensão das inscrições

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino oferta 236 vagas de níveis fundamental, médio e superior

Em São Paulo, o Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino (Igeve) tem editais retificado. Os processos seletivos tem por objetivo o preenchimento de 236 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, para atuarem em creches, EMEF´s e EMEIEF´s, nas cidades de Sorocaba e São Paulo.

De acordo com retificação, as inscrições de processos seletivos foram suspensas temporariamente suspensas para ambas as seleções. Novo cronograma deve ser publicado em breve.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital 02/2021 : Auxiliar de Limpeza (17 vagas); Auxiliar de Manutenção (3 vagas); Cozinheira (8 vagas); Auxiliar Administrativo (5 vagas); Auxiliar de Cozinha (17 vagas); Coordenador Pedagógico (8 vagas); Professor de Educação Infantil (96 vagas); Professor Volante (16 vagas);

: Auxiliar de Limpeza (17 vagas); Auxiliar de Manutenção (3 vagas); Cozinheira (8 vagas); Auxiliar Administrativo (5 vagas); Auxiliar de Cozinha (17 vagas); Coordenador Pedagógico (8 vagas); Professor de Educação Infantil (96 vagas); Professor Volante (16 vagas); Edital 03/2021: Professor de Apoio; Auxiliar de Classe; Coordenador Pedagógico; Professor; Auxiliar Administrativo; e Auxiliar de Limpeza;

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.228,00 a R$ 3.044,98, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição será de acordo com o valor definido em cada edital.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) a ser divulgada. As informações sobre o processo seletivo serão publicadas no site da banca organizadora.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser p rorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 02/2021

