Produtores culturais de Salvador lançam campanha após redução de público em eventos

Com a nova redução de público para 1.500 pessoas, por conta do aumento de casos da Covid-19 no estado, produtores culturais de Salvador lançaram a campanha “Pega Leve Rui Costa”. Em texto publicado nas redes sociais, empresas desabafam sobre as consequências dos cancelamentos de eventos na cidade.

“Sofremos sozinhos as penalidades como se fôssemos os vilões da pandemia e os únicos responsáveis pela propagação do vírus” , afirmaram em publicação”, diz a nota.

No comunicado, a classe ainda afirmam que concordam com as medidas de segurança contra a Covid-19, como a exigência do comprovante de vacinação. Mas, dizem que com os novos decretos de redução de público, a situação tem se tornado “insustentável”.