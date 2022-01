Professores da educação básica terão reajuste de 33,24% no piso salarial

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 27 de janeiro, um reajuste no piso salarial dos professores que atuam na educação básica. O reajuste será de 33,24%. Desse modo, o piso da categoria será corrigido em 2022 para $ 3.845,63.

O anúncio do presidente foi feito por meio de suas redes sociais: “É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% do piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal, desde o surgimento da Lei do Piso”, afirmou no Twitter.

A lei do piso salarial dos professores, sancionada em 2008, estabelece que o reajuste do salário dos profissionais da educação básica deve ser feito anualmente, no mês de janeiro. Além disso, o aumento leva em consideração o valor, por aluno, pela variação da inflação nos últimos dois anos.

De acordo com o presidente, o reajuste beneficiará mais de 1,7 milhão de professores de estados e municípios, que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas.

Inicialmente, o governo previa um aumento de cerca de 7,5% no salários dos docentes. No entanto, parlamentares da área da educação e das categorias do magistério pressionaram o governo a dar reajuste de, pelo menos, 33%. O reajuste de 33% segue os critérios da antiga lei do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica).

