Programa Acelera Iaô propõe apoiar mais de mil afro empreendedores; confira detalhes

Com o intuito de promover os afros empreendedores baianos, a Fábrica Cultural lança o Programa Acelera Iaô. As inscrições ficam abertas até o dia 13 de fevereiro, através do site da organização. Neste primeiro ciclo, o projeto, que visa fomentar o trabalho de empreendimentos negros, disponibiliza 150 vagas, divididas nas Iaô Labs de moda, artesanato, gastronomia, música e serviços criativos.